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Hatay'da 5 mahalle giriş çıkışa kapatıldı

Hatay'da 5 mahalle giriş çıkışa kapatıldı Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bulunan 5 mahalle koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında giriş çıkışa kapatıldı.

01.04.2020 23:38 | Son Güncelleme: 01.04.2020 23:40
Hatay'da 5 mahalle giriş çıkışa kapatıldı
HATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bulunan 5 mahalle koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında giriş çıkışa kapatıldı.
Kırıkhan ilçesinde bulunan, Ceylanlı, Bektaşlı, Taş Oluk, Saylak ile Balarmudu mahallelerinde koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında jandarma ekiplerince giriş çıkışlar kapatıldı.
Koronavirüs salgınının yayılarak vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek adına, sosyal izolasyon temizliği geçmelerini sağlamak amaçlı 5 mahalleyi 14 gün süre ile giriş çıkışları jandarma tarafından kapatıldı.
Kırıkhan ilçe jandarmaya bağlık jandarma ekipleri, mahallerin giriş ve çıkışlarında nöbet tutarak dışarıdan gelen araç ile vatandaşları uyarı yaparak girmelerinin yasak olduğunu belirtti.
Ceylanlı Mahalle Muhtarı ;Abdurrahman Doğan," Mahallemizde ikamet eden bir vatandaşımız çalışmak için şehir dışına gitmişti 2 gün önce, mahalleye dönen vatandaşımız koronavirüs tespit edildi. Bu yüzden mahallemiz 14 gün süreyle sosyal izolasyon çalışması nedeniyle giriş çıkışlara kapatıldı" dedi.
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Hatay’da 5 mahalle giriş çıkışa kapatıldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Genel

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Hatay'da 5 mahalle giriş çıkışa kapatıldı
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