Haberler » Güncel » Hatay'da 58 yıllık kemer ustası yıllara meydan okuyor

Hatay'da 58 yıllık kemer ustası yıllara meydan okuyor

HATAY'da uzun yıllardır kemer imalatı ve kemer tamiri yapan Selahattin İzmir (68), ilerleyen yaşına rağmen mesleğini icra etmeye devam ediyor.

12.10.2019 10:58Hatay'da 58 yıllık kemer ustası yıllara meydan okuyor

HATAY'da uzun yıllardır kemer imalatı ve kemer tamiri yapan Selahattin İzmir (68), ilerleyen yaşına rağmen mesleğini icra etmeye devam ediyor. Selahattin İzmir, 10 yaşında başladığı mesleğini 58 yıldır sürdürdüğünü ifade ederek bu işe merakla başladığını ve kendi kendini yetiştirdiğini söyledi.

Selahattin İzmir, kemer üretmekten zevk aldığını, mesleğe duyduğu merakla herhangi bir usta yardımı olmadan izleyerek ve izlediğinin daha iyisini yapmaya çalışarak ustalaştığını söyledi. Mesleğe başlamadan önce ayakkabı sayacılığı yaptığını belirten İzmir, "Saya yaptığım zamanlarda bana çok kelle derisi getirilerdi. Bu sert bir deriydi. Ayakkabı başına 3 lira alıyorduk ama 6 liralık iğne kırıyorduk. İlerleyen zamanlarda saya işini bıraktım ve deri üzerinde çalışmaya başladım" dedi. 58 yıldır meslek hayatında olan Selahattin İzmir, kemer üretmekten zevk aldığını mesleğe duyduğu merakla herhangi bir usta yardımı olmadan izleyerek ve izlediğinin daha iyisini yapmaya çalışarak ustalaştığını söyledi.

MESLEĞİNİ GELECEK KUŞAKLARA AKTARIYOR

Mesleği aktaracak yeni bir kuşak bulmakta zorlanan Selahattin İzmir'e, 18 yaşındaki Gamze Nur İraz yardım ederek hem çalışıyor hem de mesleğin inceliklerini öğrenmeye çalışıyor. 5 yıldır bu işi öğrenmeye çalıştığını belirten Gamze Nur İraz, mesleğe büyük bir merakla başladığını ifade ederek, "Yaptığım işten memnunum, çünkü insanın kendi emeği ile bir şey yapması ve bunu başka insanlara sunması çok güzel bir duygu" diye konuştu.



Gamze Nur, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:08 Turizmciler: konu ülke bekasıysa işimiz ikinci planda
11:02 Başkan Turanlı Kahta'nın dosyasını milletvekillerine sundu
11:07 Kartal lütfi kırdar eğitim ve araştırma hastanesi yeni binasına taşınıyor 2 (havadan...
11:01 Japonların başarı sırrı 5S AOSB'de
11:07 Üniversite öğrencileri 'sıfır atık' için yarışıyor
11:06 "Terörizmle mücadelede samimiyeti ortaklarımızın göstereceğine inanıyoruz"
11:06 Ulaş'ta şeker pancarı hasadına başlandı
12.10.2019 11:09:22