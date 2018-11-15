Hatay'da 61 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Hatay
'ın Yayladağı
ve Altınözü
ilçelerinde Suriye
'den Türkiye
'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 61 düzensiz göçmen yakalandı.
Suriye sınırında görev yapan güvenlik birimleri, Kızılçat Hudut Karakolu ve Şenköy
Mahallesi sorumluluk sahasında, sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir grup tespit etti.
Yakalanan ve Suriyeli oldukları belirlenen 23 kişi, güvenlik soruşturması için jandarmaya teslim edildi.
Altınözü kırsalında da sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 38 Suriyeli yakalandı.
Düzensiz göçmenlerin, işlemlerin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.
Yayladağı,Altınözü,Suriye,Hatay
15 Kasım 2018 Perşembe 14:43