Hatay'da 63 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Hatay
'ın Yayladağı
ve Altınözü
ilçelerinde, Türkiye
'ye yasa dışı yollarla geçtikleri belirlenen 63 düzensiz göçmen yakalandı.
Yayladağı İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri Şenköy
ve Kışlak
mahalleri kırsalında sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan grubu tespit etti.
Yakalanan ve Suriyeli olduğu belirlenen 33 kişi güvenlik soruşturması için karakola götürüldü.
Altınözü ilçesi Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri de sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 30 kişiyi yakaladı.
Suriyeli olduğu belirlenen düzensiz göçmenler, işlemleri için jandarmaya teslim edildi.
Türkiye,Altınözü,Yayladağı,Hatay
10 Aralık 2018 Pazartesi 10:51