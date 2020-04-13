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Hatay'da 64 bin 167 sosyal destek ödemesi gerçekleştirildi

Hatay Valiliği, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında kentte 64 bin 167 sosyal destek ödemesi gerçekleştirildiğini bildirdi.

13.04.2020 15:16 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:16
Hatay'da 64 bin 167 sosyal destek ödemesi gerçekleştirildi
Hatay Valiliği, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında kentte 64 bin 167 sosyal destek ödemesi gerçekleştirildiğini bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, destek programı kapsamında 1000 liralık yardımın birinci faz ödemelerinin tamamlandığı belirtildi.
Kentin, en fazla ödemesi olan iller arasında yer aldığı kaydedilen açıklamada, "Ödenmesi gereken toplam maaş adetlerine göre ilk 15 ilin içinde yüzde 91 teslim oranı ile en iyi performans Hatay iline aittir. En fazla ödeme yapan iller arasında ise Hatay 64 bin 167 ödeme ile 5'inci sırada yer almıştır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Hatay, Güncel
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