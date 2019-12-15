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Hatay'da 7 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 7 düzensiz göçmen yakalandı.

15.12.2019 20:28 | Son Güncelleme: 15.12.2019 20:34Hatay'da 7 düzensiz göçmen yakalandı
'ın ilçesinde 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Yayladağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kulaç Mahallesi'nde şüphelendikleri 31 MA 6229 plakalı otomobili durdurdu.
Yapılan kimlik kontrolünde araçta bulunan uyruklu 7 düzensiz göçmenin, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan Suriye uyruklu araç şoförü A.F çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öte yandan, gözaltına alınan düzensiz göçmenlerin, Hatay İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.

Yayladağı, Suriye, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

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