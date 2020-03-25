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Hatay'da 700 paket kaçak sigara ele geçirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde şüphe üzerine bir kişinin çantasında 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

25.03.2020 11:54 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:00
Hatay'da 700 paket kaçak sigara ele geçirildi
Hatay 'ın İskenderun ilçesinde şüphe üzerine bir kişinin çantasında 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, kentte şüphe üzerine A.G. isimli şahsı durdurdu.
Şüphelinin çantasında arama yapan ekipler, 700 paket gümrük kaçağı sigara buldu.
Zanlı işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Hatay, Güncel

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