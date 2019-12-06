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Hatay'da 8 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 8 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, suçüstü yakalanan 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

06.12.2019 13:36 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:36Hatay'da 8 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
'ın ilçesinde 8 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, suçüstü yakalanan 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, 3 kişinin sınırına yakın Çamaltı Mahallesi kırsalındaki ormanlık arazide kaçak yollarla Suriye'den Türkiye'ye kaçak sigara getireceği bilgisine ulaştı.
Ekipler düzenledikleri operasyonda, şahıslar çuvallara istiflenmiş 8 bin paket gümrük kaçağı sigarayla suçüstü yakalandı.
Suriye uyruklu oldukları tespit edilen M.F, N.H. ve M.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yayladağı, Suriye, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

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