Haberler » 3. Sayfa » Hatay'da 8 bin paket kaçak sigara ele geçirildi - Haberler

Hatay'da 8 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde düzenlenen operasyonda 8 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

06.12.2019 09:41 | Son Güncelleme: 06.12.2019 09:45Hatay'da 8 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
'ın ilçesinde düzenlenen operasyonda 8 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Yayladağı İlçe Emniyet Amirliği Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, aldıkları istihbarat doğrultusunda, Çamaltı Mahallesi, Hoplar mevkisindeki ormanlık arazide operasyon düzenledi. Operasyonda Suriye'den kaçak yollarla Türkiye'ye getirildiği düşünülen çuvallara istiflenmiş 8 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili yabancı uyruklu M.F., N.H. ve M.K. adlı şüpheliler yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.F. ve N.H. adli kontrol şartıyla olmak üzere 3'ü de serbest bırakıldı. - HATAY

Yayladağı, Hatay, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

11:08 Dünya "Mevlana diyarı"nda buluşacak - Haberler
11:06 Üzerine kaynar su dökülen genç kız okula gitmenin hayalini kuruyor - Haberler
11:04 Yeni kollarıyla araba kullanmanın hayalini kuruyor - Haberler
11:02 Davutoğlu'nun kurmayından dikkat çeken erken seçim tahmini: 2020'nin Kasım ayında erken seçim olabilir - Haberler
10:57 Polisten 'tombala' operasyonu - Haberler
10:52 Türkiye, Ceren Özdemir cinayetini konuşurken Bursa'dan gelen görüntü kan dondurdu - Haberler
10:38 Trump'ın Kim Jong-un'a 'Roket Adam' benzetmesine Kuzey Kore'den misilleme: Bunak - Haberler
10:35 İran'da bir düğün salonunda doğal gaz sobası patladı: 11 ölü, 42 yaralı - Haberler
10:30 İstanbul'da otizmli çocuğa soyunma odasında işkence! Görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı - Haberler
10:19 Trump'ın arkasından yapılan el işareti sosyal medyanın gündemine oturdu - Haberler
6.12.2019 11:11:46