Hatay'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay
'ın Kırıkhan
ilçesinde Suriye
'den Türkiye
'ye yasa dışı yollardan geçtikleri tespit edilen 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi ekipleri, Kurtlusoğuksu Mahallesi'ndeki uygulama noktasında durdurdukları 31 MA 2074 plakalı hafif ticari araçtakilerin durumundan şüphelenerek kimlik kontrolü yaptı.
Kontrolde araçtaki 8 kişinin Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdikleri belirlendi.
Düzensiz göçmenler, Hatay İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Araç sürücüsü G.M, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.