29.06.2019 20:08
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Hatay'da 8 göçmen yakalandı

Hatay'da 8 göçmen yakalandıHATAY - Hatay'da Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçtiği tespit edilen 8 göçmen yakalandı.

Hatay'da 8 göçmen yakalandı
HATAY - Hatay 'da Suriye 'den Türkiye 'ye yasa dışı yollardan geçtiği tespit edilen 8 göçmen yakalandı.
Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtlusoğuksu Mahallesi'ndeki kontrol noktasında durdurdukları 31 MA 2074 plakalı hafif ticari araçtaki şahıslara kimlik kontrolü yaptı.
Kontrolde araçtaki 8 kişinin Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdikleri belirlendi.
Göçmenler, sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından Hatay İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.Hatay'da 8 göçmen yakalandı
Kaynak: İHA
türkiye , suriye , hatay , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
21:44 Boğulmak üzere olan genç böyle kurtarıldı
21:42 Heybeliada'da ormanlık alanda yangın çıktı
21:34 Siverek'te 20 bin dönüm mera alanı alev alev böyle yandı
21:32 Direksiyon hakimiyetini kaybetti, devrilen traktörün altında kalarak can verdi
21:22 Beşiktaş'taki makas terörü olayında akıllara durgunluk veren karışıklık
21:20 Tekirdağ'da tuğla yüklü tır devrildi: 1 yaralı
21:20 MSB: "Suriye rejim güçleri tarafından İdlib'te bulunan 10 numaralı Gözlem Noktası bölgesine bugün...