Hatay'da 8 göçmen yakalandı
HATAY - Hatay
'da Suriye
'den Türkiye
'ye yasa dışı yollardan geçtiği tespit edilen 8 göçmen yakalandı.Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Kurtlusoğuksu
Mahallesi'ndeki kontrol noktasında durdurdukları 31 MA 2074 plakalı hafif ticari araçtaki şahıslara kimlik kontrolü yaptı.Kontrolde araçtaki 8 kişinin Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdikleri belirlendi.Göçmenler, sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından Hatay
İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.