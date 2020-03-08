Menü
Haberler ›› kultur-sanat ››Hatay'da 84 yaşındaki terzi 'maşallah' dedirtiyor - Haberler

Hatay'da 84 yaşındaki terzi "maşallah" dedirtiyor

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 17 yaşındayken öğrendiği terziliği 84 yaşına gelmesine rağmen sürdüren Türkan Bölükbaşı, görenlerin takdirini topluyor.

08.03.2020 10:34
Hatay'da 84 yaşındaki terzi
Hatay 'ın Dörtyol ilçesinde, 17 yaşındayken öğrendiği terziliği 84 yaşına gelmesine rağmen sürdüren Türkan Bölükbaşı, görenlerin takdirini topluyor.
Sanayi Mahallesi'ndeki evinin bir odasını terzihane olarak kullanan Bölükbaşı, ömrünü severek yaptığı terzilik mesleğine adadı.
Yaklaşık 67 yıldır dikiş makinesinin önünden ayrılmayan ve ilerlemiş yaşına rağmen halen iğne deliğinden iplik geçiren Bölükbaşı, bu becerisiyle "maşallah" dedirtiyor.
Mahalledeki kadınların terzilik işlerini üstlenen yaşlı kadın, elde ettiği gelirle de evinin geçimini sağlıyor.
Terzi Türkan Bölükbaşı, AA muhabirine yaptığı konuşmada, ömrünün çoğunu dikiş makinesinin başında geçirdiğini anlattı.
En büyük meşgalesinin mesleği olduğunu belirten Bölükbaşı, "Gözlerim zor görse de bu işi bırakamıyorum, yıllarım bu makinenin başında geçti. Bu iş sayesinde 9 çocuk büyüttüm. 20 yıl önce eşimi kaybettim, şimdi onlarca torunum var. Evimin bir odasındaki atölyemde aldığım siparişleri yapıyorum. Akşama kadar burada oturuyorum, makinemle birlikteyim. Benim yıllardır kahrımı çeken bu makine artık benle özdeşleşti. Şimdiye kadar binlerce entari, fistan, etek gibi şeyler diktim. İlçemizde birçok yaşlı ninemizin giydiği entarilerde benim emeğim vardır." diye konuştu.
Bölükbaşı, sağlığı el verdiği sürece ömrünü adadığı terziliği sürdüreceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler : Dörtyol, Hatay, Kültür Sanat
Paylaş

Manşet 

Haberler

Haberler
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a, Putin kendi kahvaltısını önerdi Haberler
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a, Putin kendi kahvaltısını önerdi
Kapalıçarşı'da 16 metrekarelik dükkan 11 milyon 812 bin liradan satışa çıkarıldı Haberler
Kapalıçarşı'da 16 metrekarelik dükkan 11 milyon 812 bin liradan satışa çıkarıldı
KKTC'de beden eğitimi öğretmeni, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı Haberler
KKTC'de beden eğitimi öğretmeni, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı
Husumetli aileleri barıştırmak isterken silahla vurulan aşiret lideri hayatını kaybetti Haberler
Husumetli aileleri barıştırmak isterken silahla vurulan aşiret lideri hayatını kaybetti
Doğum gününü kutlayan Işın Karaca sevgilisini öpücüklere boğdu Haberler
Doğum gününü kutlayan Işın Karaca sevgilisini öpücüklere boğdu
Çobanlık yapan genç, eğitim almadan başladığı dalga sörfünde Türkiye üçüncüsü oldu Haberler
Çobanlık yapan genç, eğitim almadan başladığı dalga sörfünde Türkiye üçüncüsü oldu
Fenerbahçe'de Zlatko Dalic ismi gündeme geldi Haberler
Fenerbahçe'de Zlatko Dalic ismi gündeme geldi