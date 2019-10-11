Haberler » Güncel » Hatay'da, AFAD koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

Hatay'da, AFAD koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

Hatay Valisi Rahmi Doğan başkanlığında, "İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı.

11.10.2019 17:50Hatay'da, AFAD koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı
Hatay Valisi Rahmi Doğan başkanlığında, "İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı.
Vali Doğan, AFAD Yönetim Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, ülkede afetlere hazırlık kültürünün yerleşmesi için, 10 Temmuz 2019'da İçişleri Bakanlığı tarafından, "2019 Afetlere Hazırlık Yılı" olarak ilan edildiğini hatırlattı.
"Afetlere Hazır Ol" çağrısının yapılacağı bu programla, 12 ayda 12 temayı kapsayan, çok sayıda faaliyet ve etkinliğin gerçekleştirilmesinin planlandığını aktaran Doğan, "Afetlere hazırlık yılı, toplumda önlem alma kültürünü önceleyen zihinsel dönüşümü gerçekleştirmek için atılmış önemli bir adımdır." ifadesini kullandı.
Doğan, bu kapsamda ilde gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi verdi.
Daha sonra AFAD İl Müdürü Ömer Akbaş, konuyla ilgili sunum gerçekleştirdi.

Rahmi Doğan, Hatay, AFAD, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:34 İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açılacak
18:33 Bakan soylu: pkk'yı alır deaş'a üst üste koyar hepsini sileriz
18:32 Nijerya'da kaçırılan kız öğrenciler kurtarıldı
18:32 Diyarbakır annelerinin oturma eylemi sürüyor
18:32 Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Bugün bu verilen mücadelede kimlerin sivilleri hedef...
18:32 "Yerel Medya Temsilcileri ve Güvenlik Bürokratları Çalıştayı"
18:32 Barış Pınarı Harekatı'na destek
11.10.2019 18:35:51