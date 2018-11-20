Hatay'da AK Parti'de 137 Aday Adayı Başvuru Yaptı

AK Parti Hatay
İl Başkanı İbrahim Güler
, Hatay'da büyükşehir ve ilçelerden aday adaylığı için toplam 137 kişinin başvuru yaptığını açıkladı.
Başkan Güler, il binasında aday adayları başvuru süreci ile değerlendirmelerde bulundu.
Hatay genelinde büyükşehir için 5 aday, 15 ilçeden ise 132 aday adayının başvurusunu aldıklarını belirten Güler, yerel seçimden rekor oy almak için çaba göstereceklerini aktardı.
Tüm adayların ortak bir şekilde hareket ettiğini dile getiren Güler, şunları kaydetti:
"İlimizde, 15 ilçe ve büyükşehir için başvuru yapan toplam 137 aday adayımız var. Bazı ilçelerimizde sayı oldukça yüksek ama genel olarak baktığımızda bu sayı rekor bir sayı. Bu da milletimizin, milletin partisine olan teveccühünün önemli göstergesidir. Bütün aday adaylarımıza başarılar diliyoruz. Biz AK Parti olarak aday adaylarımızda şöyle bir kültür olur, hayırda yarıştır bu. Hiçbir aday adayımız diğer aday adayını rakip olarak görmez. Beraber hareket ederler, beraber programlara giderler. Adaylarımız da netleştiği zaman, kendileri de adaymış gibi memleketi için, Hatay için, Türkiye
için el birliğiyle çalışırlar. Bu bizim AK Parti geleneğimizdir ve milletimizin de takdir ettiği önemli bir gelenektir."
Güler, genel merkez yerel yönetimler biriminin Hatay'daki teşkilatlarda ve sahada bazı çalışmalar yaptığını da kaydetti.
Pazar günü gerçekleştirilen temayül sonuçlarıyla ilgili de açıklama yapan Güler, sosyal medyada yayılan sonuçlara itibar edilmemesi gerektiğini, sonuçların da henüz açıklanmadığını dile getirdi.
İbrahim Güler,Ak Parti,Hatay