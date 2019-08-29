Haberler» 3. Sayfa» Haber

Hatay'da alacak verecek kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

29.08.2019 15:03 Hatay'da alacak verecek kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Koyunoğlu Mahallesi'nde Çamlık piknik alanında Sabahattin Beyazgül ile G.G. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada bıçaklanan Sabahattin Beyazgül olay yerinde hayatını kaybetti, yeğeni Ö.B. yaralandı.

Bıçaklama olayına karışan G.G. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - HATAY

Koyunoğlu, Samandağ, Hatay, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:26   DEAŞ'tan gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıs adliyede
16:22   Ünlü doktor 26 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti
16:17   Yaralı atı sahibinin elinden izne gelen JÖH kurtardı
16:13   Ayağını demir banka sıkıştıran çocuğu itfaiye kurtardı
16:12   Siirt'te 400 gram metamfetamin ile yakalanan şahıs yakalandı
16:11   Çanakkale'de orman yangını
16:05   Mersin'deki 'Kürtçe şarkı' cinayetinin zanlısı Kuzey Irak'ta yakalandı