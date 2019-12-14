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Hatay'da alışveriş merkezinde bıçaklı silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Hatay'da bir alışveriş merkezi'nde içerisindeki kafede çıkan silahlı kavgada Alpay Uzuner hayatını kaybederken 2 kişide yaralandı.

14.12.2019 07:41 | Son Güncelleme: 14.12.2019 07:45Hatay'da alışveriş merkezinde bıçaklı silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

'da bir alışveriş merkezi'nde içerisindeki kafede çıkan silahlı kavgada Alpay Uzuner hayatını kaybederken 2 kişide yaralandı.


Olay, İlçesi Süleymaniye Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir alışveriş merkezi içerisinde bulunan bir kafede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iş yeri sahibi Alpay Uzuner ile kafeye gelen Abidin K. arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. İş yeri sahibi Alpay Uzuner ve çalışanı Muharrem Y. bıçakla, Abidin K. ise tabancayla yaralandı.


İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıların bölgedeki hastanelere kaldırdı. Alpar Uzuner, kaldırıldığı İskenderun Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Abidin K.'ın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Polis olayla alakası olduğunu tespit ettiği, Veysel K, Can E. ve Furkan Y'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - HATAY


Atatürk Bulvarı, İskenderun, Hatay, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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