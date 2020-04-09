Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Hatay'da amatör balıkçılık ile tur ve gezi teknelerinin faaliyetleri yasaklandı

Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, her türlü amatör balıkçılık faaliyetleri ile tur ve gezi teknelerinin denize açılması yasaklandı.

09.04.2020 14:40 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:40
Hatay'da amatör balıkçılık ile tur ve gezi teknelerinin faaliyetleri yasaklandı
Hatay 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, her türlü amatör balıkçılık faaliyetleri ile tur ve gezi teknelerinin denize açılması yasaklandı.
İl Hıfzıssıhha Kurulu kararında, koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla bugüne kadar birçok tedbir alındığı belirtildi.
Sosyal izolasyonu büyük oranda tesis eden bu tedbirlerle insanların toplu bulunduğu alanların kontrol altına alındığı, bu amaçla lokanta, restoran, kafeterya gibi yiyecek içecek servisi yapılan yerlerde de geçici kısıtlamalara gidildiği hatırlatılan kararda, bu süreçten sokak hayvanlarının da olumsuz etkilendiğine işaret edildi.
Artık yemeklerden beslenen sokak hayvanları açısından yiyecek bulma zorluğunun ortaya çıktığı belirtilen kararda, bu nedenle, kaymakamlıklar tarafından başta yerel yönetimler olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyon sağlanarak sokak hayvanlarının aç kalmaması için gerekli tedbirlerin alınması istendi.
Kararda, sahil kıyı şeridinde ve iç sularda her türlü amatör balıkçılık faaliyetleri ile tur ve gezi teknelerinin bu süreçte denize açılmasının yasaklandığı da bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Balıkçılık, Hatay, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Kayseri’de bir kadın, asansöre sıvı sürünce bina sakinleri panik oldu Haberler
Kayseri'de bir kadın, asansöre sıvı sürünce bina sakinleri panik oldu
’Açız’ diyen vatandaşa ’Geber’ yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı Haberler
"Açız" diyen vatandaşa "Geber" yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Hocası ağzından kaçırdı! Milli futbolcu, evinde karantinada Haberler
Hocası ağzından kaçırdı! Milli futbolcu, evinde karantinada
Berfin, Erdoğan’ın da ’Namussuz’ dediği asitli saldırganı affetti Haberler
Berfin, Erdoğan'ın da "Namussuz" dediği asitli saldırganı affetti
Evde en çok onlar sıkılıyordu! Bakanlık dışarı çıkmalarına izin verdi Haberler
Evde en çok onlar sıkılıyordu! Bakanlık dışarı çıkmalarına izin verdi
Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Haberler ›› Güncel ››Hatay'da amatör balıkçılık ile tur ve gezi teknelerinin faaliyetleri yasaklandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:46: Kütahya'da "İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın" standı - Haber 16:45: BERFİN ÖZEK, YÜZÜNÜ ASİTLE YAKAN RASİM OZAN ÇELTİK HAKKINDAKİ ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ - Haber 16:45: DÜZCE Karantinada basket atarak eğlendiler - Haber 16:45: ANKARA Bakan Soylu, polislerin seslendirdiği türküyü paylaştı - Haber 16:44: Bakan Soylu, 175'inci yıl tebriğinde polislerin söylediği türküyü paylaştı - Haber 16:24: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan koronavirüs uyarısı: Önlemler bırakılırsa illerde nüfusun yarısı hasta olur - Haber 16:13: Son dakika: Berfin Özek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da "Namussuz" dediği asitli saldırganı affetti - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler