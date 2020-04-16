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Hatay'da ambulans devrildi: 3 yaralı

HATAY'ın merkez Antakya ilçesinde hasta almaya giderken hafif ticari araçla çarpışarak devrilen ambulanstaki 3 sağlık personeli yaralandı.

16.04.2020 16:19 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:19
Hatay'da ambulans devrildi: 3 yaralı

HATAY'ın merkez Antakya ilçesinde hasta almaya giderken hafif ticari araçla çarpışarak devrilen ambulanstaki 3 sağlık personeli yaralandı.Kaza, 75. Yıl Bulvarı Ekinci kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, hasta almaya giden ambulansla, plakası açıklanmayan ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans devrildi. Ambulans içerisinde bulunan şoför ile iki sağlık personeli, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartıldı. Kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sağlık görevlilerini ambulansla Hatay Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hafif ticari aracın şoförü de kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol ambulansın kaldırılmasıyla trafiğe tekrar açıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Antakya, Ekinci, Güncel
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