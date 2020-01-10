Haberler » Güncel » Hatay'da anaokul öğrencileri, sokak hayvanlarını soğuktan korumak için parklara kulübe yerleştirdi - Haber

Hatay'da anaokul öğrencileri, sokak hayvanlarını soğuktan korumak için parklara kulübe yerleştirdi

Hatay'ın Antakya ilçesinde anaokulu öğrencileri, sokak hayvanlarını soğuktan korumak için kendi imkanlarıyla yaptıkları kulübeleri parklara yerleştirdi.

10.01.2020 17:34 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:34Hatay'da anaokul öğrencileri, sokak hayvanlarını soğuktan korumak için parklara kulübe yerleştirdi
'ın ilçesinde anaokulu öğrencileri, sokak hayvanlarını soğuktan korumak için kendi imkanlarıyla yaptıkları kulübeleri parklara yerleştirdi.
Hatay Doğa ve Yaşam Derneği Başkanı Sinem , projeyle ilgili yaptığı açıklamada, çocuklara küçük yaşta hayvan sevgisinin aşılanması gerektiğini söyledi.
Öğrencilerin tahta, plastik ve karton kullanarak 60 hayvan kulübesi yaptığını ifade eden Karaahmetli, bunları parklara yerleştireceklerini belirtti.
Karaahmetli, kış aylarında benzer çalışmaların yaygınlaştırılması gerektiğini dile getirdi.
Projeye destek veren öğretmenlerden Birgül Özçelik de hayvan sevgisine sahip çocukların ileride vicdanlı bireyler olacağını kaydetti.
Anaokulu öğrencileri, ellerinde sokak hayvanlarıyla ilgili dövizlerle öğretmen ve ailelerinin yardımıyla kulübeleri parklara yerleştirdi.

Karaahmetli, Antakya, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:52  Kağıthane'de kavgada araya giren komşu kadın silah kabzasıyla yaralandı - Haber
18:52  Tem'de 2 kişinin öldüğü kaza: minibüs sürücüsü gözaltına alındı - Haber
18:52  Spor beşiktaş, antalya kampını altınordu maçıyla tamamladı - Haber
18:52  Kayseri'de terör operasyonunda yakalanan Suriyeli 3 kardeşten 2'si tutuklandı - Haber
18:47  Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki gazeteciler ile bir araya geldi - Haber
18:20  Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak - Haber
18:08  Son dakika: ABD'den Irak'ın "asker çekme" talebine yanıt geldi - Haber
16:33  Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk sayısı açıklaması: Mutlaka ikinin üzerinde, üç-dört gibi - Haber
15:25  Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı - Haber
13:58  Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi - Haber
10.01.2020 18:55:27