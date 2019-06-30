30.06.2019 15:01
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Hatay'da anız ateşi ormana sıçradı

Hatay'da anız ateşi ormana sıçradı Arsuz ilçesindeki yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürüldüHATAY - Hatay'ın Arsuz ilçesinde bahçe temizliği sırasında yakılan anız ateşi nedeniyle çıkan orman yangını söndürüldü.

Hatay 'da anız ateşi ormana sıçradı
Arsuz ilçesindeki yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü
HATAY - Hatay'ın Arsuz ilçesinde bahçe temizliği sırasında yakılan anız ateşi nedeniyle çıkan orman yangını söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Tülek Mahallesinde iki ayrı noktada çıkan yangına havadan ve karadan müdahale eden orman işletme müdürlüğü ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.
Yetkililer rüzgarlı ve sıcak havada bahçe temizliği için ateş yakılmaması konusunda vatandaşları uyardı.Hatay'da anız ateşi ormana sıçradı
Kaynak: İHA
Arsuz , Hatay , Genel

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