10 Aralık 2018, 22:57
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Hatay'da Araç Motoruna Sıkışan Köpek Kurtarıldı

Hatay'da araç motoruna sıkışan köpek kurtarıldı Araç motoruna sıkışan köpek için mahalleli seferber olduHATAY - Hatay'da bir aracın motor kısmına sıkışan köpek yavrusu kurtarıldı.

Hatay'da araç motoruna sıkışan köpek kurtarıldı
Araç motoruna sıkışan köpek için mahalleli seferber oldu

HATAY - Hatay'da bir aracın motor kısmına sıkışan köpek yavrusu kurtarıldı.
Olay merkez ilçe Antakya'nın Narlıca Mahallesinde meydana geldi. Aracının içerisinden ses geldiğini fark eden sürücü Tayfun Çakmak, kaputu açarak köpeği kurtarmaya çalıştı. Köpeğin aracın motor kısmına sıkıştığını fark eden sürücü daha sonra Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun süren müdahalenin ardından yavru köpeği sıkıştığı yerden kurtardı.
Köpek yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü. İtfaiye,Araç,Hatay
10 Aralık 2018 Pazartesi 22:57



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