Hatay'da Asi Nehri'ne Düşen İnek Telef Oldu

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'da Asi Nehri'ne düşen inek telef olduAsi Nehri'ne düşerek telef olan inek itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı
HATAY - Hatay'da, Asi Nehri'ne düşen büyükbaş hayvan Büyükşehir Belediyesi itfaiye personelleri tarafından çıkarıldı. Merkez
İlçe Antakya
'da Asi Nehri'ne düşen ve telef olan inek Büyükşehir Belediyesi itfaiye personelleri tarafından nehirden kepçe yardımıyla çıkarıldı.Meraklı kalabalığın arasında ekiplerin uzun müdahalesi sonucunda nehirden çıkarılan inek, belediyeye ait kamyonete yüklenerek götürüldü.İneğin Asi Nehri'ne ne zaman düştüğü ise bilinmiyor.
İtfaiye,Hatay
03 Aralık 2018 Pazartesi 17:48