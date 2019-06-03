Hatay'da askeri araç devrildi: 19 hafif yaralı

HATAY'da askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu 19 asker hafif yaralandı. Altınözü
ilçesi Karbeyaz Mahallesi'nde, Suriye
sınırında görevli askerlerin nöbet değişimi için yola çıkan askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu 19 asker yaralandı. Askerler, olay yerine çağrılan ambulanslarla Antakya
'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Hatay
Kaynak: DHA
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