Hatay'da askeri araç devrildi: 19 yaralı

Hatay
'ın Altınözü
ilçesinde askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu 19 asker hafif şekilde yaralandı.
Edilinen bilgiye göre, Karbeyaz Mahallesi'nde Suriye
sınırında görevli askerlerin nöbet değişimi için çıkan askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu 19 asker yaralandı.
Yaralanan askerler olay yerine çağrılan ambulanslarla Antakya
'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - HATAY
Kaynak: İHA
Suriye
, Altınözü
, Hatay
, 3. Sayfa