29 Mart 2019, 21:18
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Hatay'da Askeri Araç Devrildi: 5 Yaralı

Hatay

Hatay'da askeri araç devrildi: 5 yaralıHATAY - Hatay'da askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 asker yaralandı.

Hatay'da askeri araç devrildi: 5 yaralı

HATAY - Hatay'da askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 asker yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Antakya- Yayladağı karayolunda seyir halindeki askeri araç, Sungur Mahallesi mevkinde, yoğun sis ve yağış sebebiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada yaralanan 5 askeri personel, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Araçta bulunan diğer 12 asker de kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yayladağı, Araç, Hatay, 3. Sayfa
Kaynak: İHA



YORUMLAR (1)
ERCÜMENT: Allah rahmet eylesin yaralilara acil sifalar
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