Hatay'da askerlere yönelik eğitim semineri

Hatay
'ın İskenderun
ilçesinde bedelli askerlere "kadına yönelik şiddetle mücadele ve evlilik öncesi" eğitim semineri düzenlendi.
İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nda, Hatay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürülüğünce verilen seminerde, 2 bin 252 Mehmetçiğe uzman psikolog Münevver Uyar, tarafından bilgiler verildi.
Seminerde, kadın-erkek eşitliği, kadına yönelik ve aile içi şiddetle ilgili düzenlemeler, evlilik çağına gelmiş bireylerin doğru eş seçimiyle evlilik hayatına hazırlanmaları konularında bilgiler aktarıldı.