Hatay'da Askom Toplantısı Yapıldı

Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM), toplantısı yapıldı. Hatay İl Sağlık Müdürlüğü
'nden yapılan açıklamada, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Emin Güler başkanlığında Hatay Devlet Hastanesi
Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda il içinde yapılan ambulans sevkleri, hastane acillerine yapılan müracaatlar, acil vaka müdahalelerinin istatistikleri ve acil sağlık hizmetleri ile ilgili öneri ve şikayetler ele alındı.
Toplantıda ayrıca Hastane Afet Planları (HAP) ve Olay Yönetim Sistemi hakkında bilgilendirme yapıldı.
12 Kasım 2018 Pazartesi 12:14