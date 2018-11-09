Hatay'da Atatürk ve Ekonomi Konferansı Düzenlendi

Hatay Genç
İş İnsanları Derneği (HAGİAD) tarafından Atatürk
ve Ekonomi
konulu konferans düzenlendi. Erol Bilecik
Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansa katılan Prof. Dr. Emre Alkin
Atatürk döneminden itibaren Türkiye
'nin ekonomik durumu hakkında bilgiler verdi.
Atatürk döneminden itibaren Türkiye'nin 9 ciddi devalüasyon geçirdiğini belirten Alkin, "Türkiye Cumhuriyeti
kuruluşundan bu yana 9 ciddi devalüasyon geçirmiştir. Bunun yanı sıra 80'e yakın irili ufaklı devalüasyonlar hissedilmiştir. Milli gelirin yüksek olması dünya lideri olunduğu anlamına gelmez. Ekonomik büyüklüklere kafayı takarak ileriye gidersek ancak en büyüğünü, en genişini, en devasasını yaparız ama en iyisini yapamayız. Bu yüzden Atatürk'ün söylediği cümleleri daha iyi anlamak lazım. Atatürk'ün söylediği 'İstikbal
Göklerdedir' sözünü uçak yapmak olarak algılayanlar tamamen konudan uzaklar. Atatürk uzay çağını ve uzay teknolojilerini kastetmiş. O yüzden imalat ve üretim ile ilgili takıntılarımızı bir yana bırakmalıyız." diye konuştu.
Hatay'da 2011 yılından bu yana ekonomik sıkıntılar yaşandığını belirten HAGİAD Başkanı Yusuf Kavak
da, 2018 yılına gelindiğinde ekonomik sıkıntıların daha da arttığını ve Atatürk ile Ekonomi konferansında Türkiye'deki ekonomik sıkıntıların nedenlerinin konuşulacağını söyledi.
Genç,Hatay,Ekonomi,Mustafa Kemal Atatürk