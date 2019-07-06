06.07.2019 18:39
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Hatay'da bahçe temizliği sırasında yangın

Hatay

HATAY'da, ot temizliği için yakılan ateş rüzgarın etkisiyle büyüyüp zeytin bahçesinin tamamını sarıp, ormanlık alana sıçradı.

HATAY'da, ot temizliği için yakılan ateş rüzgarın etkisiyle büyüyüp zeytin bahçesinin tamamını sarıp, ormanlık alana sıçradı. Yangında 2 dönümlük zeytin bahçesi ve 1 hektarlık alan zarar gördü.
Merkez Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi'nde zeytin bahçesinde yapılan temizlik sırasında ot temizliği için yakılan ateş rüzgarın etkisiyle büyüyüp hem bahçeyi sardı hem de yanındaki ormana sıçradı.  Alevleri gören mahallelinin ihbarıyla bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. 15 kişilik ekibin havadan helikopter ve karadan 3 arazöz ile müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangında, yaklaşık 2 dönümlük zeytin bahçesi ile 1 hektar ormanlık alan zarar gördüğü belirlendi.


- Hatay
Kaynak: DHA
Merkez, Hatay, Güncel

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