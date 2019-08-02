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Hatay'da bahriyeliler yemin etti

İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda temel askerlik eğitimini tamamlayan 2019/3 dönem bahriyeliler yemin etti.

02.08.2019 12:17 Hatay'da bahriyeliler yemin etti
İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda temel askerlik eğitimini tamamlayan 2019/3 dönem bahriyeliler yemin etti.
Yemin töreninde askerlerden her türlü zorlukta milli menfaatleri, bayrak ve millet sevgisini tüm değerlerin üzerinde tutmaları istendi.
Askerliklerini İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda yapan erlerin ailelerine çeşitli hediyeler verildi.
Birliğe ilk teslim olan er tarafından kütüğe plaket çakılırken, geçiş töreninin ardından askerler aileleriyle buluştu.
Yemin törenine İskenderun Kaymakamı İskender Yönden de katıldı.

İskenderun, Güncel

Kaynak: AA

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