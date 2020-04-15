Hatay'da bakır kablo hırsızlığı şüphelisi 3 kişi yakalandı
Hatay'ın Antakya ilçesinde bakır kablo hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı.
15.04.2020 18:30 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:30
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zülüflühan ve Anayazı mahallelerinde kuyudan su çekmek için kullanılan bakır kabloların çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Yeşilova Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler 3 kişiyi yakaladı.
Gözaltına alınan ve emniyete götürülen şüphelilerin jandarma bölgesinde de 2 ayrı hırsızlık olayına karıştığı belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Antakya, Hatay, Güncel