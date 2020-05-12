Hatay'da balıkçılar balon balığı avlamayı sabırsızlıkla bekliyor

Hatay'da balıkçılar balon balığı avlamayı sabırsızlıkla bekliyorHATAY Su Ürünleri Birlik Başkanı Celal Bilen, kuyruk başına 5 TL ödeme yapılacak olan balon balıklarını avlamak için balıkçıların sabırsızlıkla genelgenin kendilerine tebliğ edilmesini beklediklerini söyledi.

12.05.2020 11:22 | Son Güncelleme: 12.05.2020 11:26
Hatay'da balıkçılar balon balığı avlamayı sabırsızlıkla bekliyor
HATAY Su Ürünleri Birlik Başkanı Celal Bilen, kuyruk başına 5 TL ödeme yapılacak olan balon balıklarını avlamak için balıkçıların sabırsızlıkla genelgenin kendilerine tebliğ edilmesini beklediklerini söyledi.
Ege ve Akdeniz'i istila eden, balıkçılara ve balık popülasyonuna büyük zarar veren balon balığının avlanması için Tarım ve Orman Bakanlığı, balıkçı ve vatandaşların getirdiği her balon balığı kuyruğu başına 5 TL ödeme kararı aldı. Karar, balıkçılar tarafından heyecanla karşılandı. Hatay Su Ürünleri Birlik Başkanı Celal Bilen, dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınından etkilenen sektörlerin içerisinde balıkçılık sektörünün de bulunduğunu kaydetti. 15 Nisan itibariyle av yasağının başladığını söyleyen Bilen, bu yasaktan gırgır ve trollerin etkilendiğini, küçük ölçekteki teknelerin avcılığa devam ettiğini söyledi.
Kuyruk başına 5 TL ödenecek olan balon balıklarının yakalanması için ilgili genelgenin İl Tarım ve Orman Müdürlükleri'ne gönderildiğini, ancak birliklere tebliğ edilmediğini anlatan Celal Bilen, "Bu genelgenin bize tebliğ edilmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Yaptığımız görüşmede en kısa zamanda başlanacağı bildirildi. Biz de yakından takip ediyoruz. Umarım bu beladan balıkçı kurtulur. Şu an av yasağı döneminde olduğumuz için denizlerimizdeki balon balığı kapasitesini de bilmiyoruz. Yakalanmaya başlandığında hep birlikte göreceğiz. Umarım bu ay içerisinde karar çıkar. Balıkçı için önemli bir destektir. Denizlerimizdeki baskın türün azalmasını da sağlayacak bir çalışma olacak. Balıkçı bunu iştahla, zevkle avlayacak çünkü buradan gelir sağlayacak" dedi.
Balıkçılar ise 5-6 yıl önce İskenderun Körfezi'nde balon balığı diye bir balık olmadığını belirterek, ağlara zarar veren bu balığın ödeme karşılığı avlanmasının faydalı olacağını kaydetti. Hatay’da balıkçılar balon balığı avlamayı sabırsızlıkla bekliyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Hatay, Güncel, Haber

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