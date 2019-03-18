Hatay'da Barajlar Doldu

Kaynak: AA

Hatay'da etkili yağışların ardından tüm baraj ve sulama göletleri doldu.AA muhabirinin DSİ yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 176 milyon metreküp kapasiteli Tahtaköprü, 61 milyon metreküp kapasiteli Yarseli, 6,5 milyon metreküp kapasiteli Yayladağı barajları, etkili yağışlar sonrası yüzde 100 doluluğa ulaştı.Karamanlı ve Demrek göletleri de tamamen doldu.Yaklaşık 20 bin hektarlık arazi sulama kapasitesine sahip baraj ve göletlerin, en son 2012'de tam kapasite dolduğu öğrenildi.