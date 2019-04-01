Hatay'da Başkanlığa Yeniden CHP'li Lütfü Savaş Kazandı

Kaynak: DHA

HATAY'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, en çok oyu alan Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Lütfü Savaş, yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.2014 yerel seçimlerinde; AK Parti'nin Antakya Belediye Başkanı iken yeniden aday gösterilmeyen Lütfü Savaş, partisinden istifa edip, CHP'den Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olarak kazandı. Bu kez Millet İttifakı'nın adayı olarak seçimlere giren CHP'li Lütfü Savaş, en çok oyu alarak ikinci kez Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Cumhur İttifakı'nın adayı AK Partili İbrahim Güler ise ikinci oldu.LÜTFİ SAVAŞ KİMDİR?Doç. Dr. Lütfü Savaş çiftçi bir ailenin çocuğu olarak 1965 yılında Hatay'ın Yayladağı ilçesinin Dağdüzü köyünde dünyaya geldi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Savaş, 1990-1996 yılları arasında Kayseri'nin Develi ve Balıkesir'in Burhaniye ilçelerinde Adalet Bakanlığı'na bağlı kurumlarda Pratisyen Hekim olarak görev yaptı. İstanbul Okmeydanı Sosyal Sigortalar Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü'nde uzmanlık eğitimi aldı. Çeşitli hastanelerde Uzman Hekim olarak çalışan Savaş, 29 Mart 2009 yerel seçiminde AK Parti'den Antakya Belediye Başkanı oldu. CHP'den 30 Mart 2014'te yeni kurulacak Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olup, kazandı. Savaş, evli ve 2 çocuk babası. - Hatay