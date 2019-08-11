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Hatay'da bayram namazı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde camiler sabahın ilk saatlerinden itibaren bayram namazı kılmak isteyenlerle doldu taştı.

11.08.2019 08:47
Hatay'da bayram namazı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde camiler sabahın ilk saatlerinden itibaren bayram namazı kılmak isteyenlerle doldu taştı.
Vatandaşlar ilçede deniz kıyısına Osmanlı ve Selçuklu mimarisi ile modern mimarinin bir araya getirilerek yaptırılan Nihal Atakaş Camisine geldi.
Burada ilçe vaizi Mehmet Altun tarafından verilen vaazı dinleyen vatandaşlar, daha sonra cami imamı Turgut Karaoğulları tarafından kıldırılan bayram namazını eda etti.
Namaz sonrasında vatandaşlar birbirleriyle sarılarak bayramlaştı.
Osmaniye
Hatay'da bayram namazı

Güncel

Kaynak: AA

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