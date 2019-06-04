Hatay
'da bayramlaşma töreninde protokol ile vatandaş bir araya geldi
HATAY'da kent protokolü, düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Antakya Atatürk
Parkı'nda düzenlenen bayramlaşma törenine, Hatay Valisi Rahmi Doğan
, AK Parti
Hatay Milletvekilleri Hüseyin Yayman
, Hüseyin Şanverdi
, Hacı Bayram Türkoğlu
, Abdulkadir Özel
, CHP
Hatay milletvekilleri, İsmet Tokdemir
, Mehmet Güzelmansur
, Serkan Topal
, Suzan Şahin
, MHP
Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı
, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş
, 2. Hudut Alayı Komutanı Piyade
Albay Ahmet Gürbüz
, MKÜ Rektörü Hasan Kaya
, bazı ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri, semavi din liderleri, kanaat önderleri ile vatandaşlar katıldı. Vatandaşlarla protokolün kucaklaştığı tören, katılanlara çeşitli ikramların yapılmasının ardından toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.
Kaynak: DHA
Güncel