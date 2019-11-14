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Hatay'da bilim fuarı açıldı

Hatay'da Bilim Fuarı açıldıHatay'da TUBİTAK ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında pilot okullarda oluşturulan 4006 TUBİTAK Bilim Fuarı, Antakya Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde açıldı.

14.11.2019 15:21 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:27
'da Bilim Fuarı açıldı
Hatay'da TUBİTAK ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında pilot okullarda oluşturulan 4006 TUBİTAK Bilim Fuarı, Antakya Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde açıldı.
Fuarın açılışına Antakya Kaymakamı Orhan Mardinli, Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan, okul yönetimi çok sayıda öğrenci ve davetli katıldı. Okulun öğrencileri ve öğretmenlerinin ortaklaşa çalışmaları sonucunda ortaya çıkarılan projeler fuarda sergilendi.
Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan, Mesleki eğitimde bu yıl her okula bir fonksiyon veriyoruz. Antakya Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne de yenilenebilir enerji bölümü açıldığı için bir vizyon koyduk. Öncelikle bu okul kendi elektiriğini üretecek daha sonra diğer okullarımıza ve kamu kurumlarımıza bunu yayacak. Maalesef petrolümüz yok ama 12 ay güneşimiz var. Bunu başarabilirsek ülkemize büyük bir katkı sağlarızö dedi.
Konuşmaların ardından katılımcılar fuarı gezerek projeler hakkında bilgi aldı.
Hatay'da bilim fuarı açıldı

Anadolu Lisesi, Hatay, Güncel

Kaynak: DHA


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