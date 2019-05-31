Hatay
'da bir ev alev alev yandı
HATAY - Hatay'ın Yayladağı
İlçesi Tutlubahçe mahallesi Urumu çiftliğinde bir evde yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, Tutlubahçe Mahallesi Urumu çiftliğinde akşam saatlerinde Halit Sabancı'ya ait evden aniden dumanlar yükselmeye başladı. Yangını gören ev sahipleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin personeli yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, yapılan incelemelerde yangının elektrik kontağından çıktığı belirtildi.Yangında kimseye zarar gelmezken, Sabancı ailesine ait olan evde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: İHA
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