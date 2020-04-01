Hatay'da bir evde 250 kutu ilaç ele geçirildi
Hatay'ın Belen ilçesinde bir evde 250 kutu ilaç ele geçirildi.
01.04.2020 12:42 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:48
Hatay 'ın Belen ilçesinde bir evde 250 kutu ilaç ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye asıllı Türk vatandaşı Z.E'nin evinde çok sayıda ilaç bulunduğu bilgisi üzerine adreste arama yaptı.
Evde 250 kutu çeşitli markalarda ilaç ele geçirildi.
Z.E. emniyetteki işlemlerin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye asıllı Türk vatandaşı Z.E'nin evinde çok sayıda ilaç bulunduğu bilgisi üzerine adreste arama yaptı.
Evde 250 kutu çeşitli markalarda ilaç ele geçirildi.
Z.E. emniyetteki işlemlerin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Belen, Hatay, Güncel