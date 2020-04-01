Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Hatay'da bir evde 250 kutu ilaç ele geçirildi

Hatay'ın Belen ilçesinde bir evde 250 kutu ilaç ele geçirildi.

01.04.2020 12:42 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:48
Hatay'da bir evde 250 kutu ilaç ele geçirildi
Hatay 'ın Belen ilçesinde bir evde 250 kutu ilaç ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye asıllı Türk vatandaşı Z.E'nin evinde çok sayıda ilaç bulunduğu bilgisi üzerine adreste arama yaptı.
Evde 250 kutu çeşitli markalarda ilaç ele geçirildi.
Z.E. emniyetteki işlemlerin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Belen, Hatay, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Hatay'da bir evde 250 kutu ilaç ele geçirildi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

93 yaşında koronavirüsü yendi! İspanyol adam alkışlarla taburcu edildi Haberler
93 yaşında koronavirüsü yendi! İspanyol adam alkışlarla taburcu edildi
Çin, 4 ay sonra ilk kez kayıtlara geçti: Hastalık belirtisi göstermeyen koronavirüs vakaları var Haberler
Çin, 4 ay sonra ilk kez kayıtlara geçti: Hastalık belirtisi göstermeyen koronavirüs vakaları var
Engellenen bağış kampanyasında son durum! Toplanan meblağ netleşti Haberler
Engellenen bağış kampanyasında son durum! Toplanan meblağ netleşti
Polis, baskın yaptığı kahvede bu manzara ile karşılaştı Haberler
Polis, baskın yaptığı kahvede bu manzara ile karşılaştı
İtalya’nın 41 günde, İspanya’nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı Haberler
İtalya'nın 41 günde, İspanya'nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı
İspanya’da ölü sayısı 10 bine yaklaştı, vaka sayısı 100 bini aştı Haberler
İspanya'da ölü sayısı 10 bine yaklaştı, vaka sayısı 100 bini aştı
NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor Haberler
NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor
Dünya liderlerine şok! Sosyal medyadaki korona paylaşımları silindi Haberler
Dünya liderlerine şok! Sosyal medyadaki korona paylaşımları silindi

Son Dakika Güncel Haberleri

13:47: Karlıova'ya 1 Nisan karı - Haber 13:47: İsrail güçleri Filistinlilerin salgın için topladığı yardımlara el koydu - Haber 13:46: Bakan Pakdemirli, Antalya Sektör Buluşmasına telekonferansla katıldı - Haber 13:46: Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi yapıldı - Haber 13:46: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, NATO müttefiklerine "Türkiye'nin dayanışmasını" örnek gösterdi - Haber 13:03: İBB'nin kampanyasında 3 günde yaklaşık 6.5 milyon lira bağış toplandı - Haberler 12:42: İtalya'nın 41 günde, İspanya'nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı - Haber 12:28: Sivas Suşehri'nde 3'ten fazla kişinin yan yana yürümesi yasaklandı - Haber 12:20: Son Dakika: NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor - Haber 11:58: Son Dakika: Diyanet: Milli Dayanışma Kampanyası'nda zekat vermek caizdir - Haber 11:33: Rusya, tarihi görüntüleri paylaştı: Rus uçakları Amerikan hayatlarını kurtarmaya gidiyor - Haber 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz - Haber