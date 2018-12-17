Hatay'da Bir Uzlaşıya İhtiyaç Var"

AK Parti Hatay
Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Güler
, Hatay'ın beraber çalışma ve uzlaşıya ihtiyacı olduğunu söyledi.
Yerel seçim çalışmaları kapsamında, Defne
ilçesinde kanaat önderleriyle buluşan Güler, Hatay'ın uzlaşıdan, birlikte çalışma anlayışından ve istişareden yoksun bir şekilde yönetildiğini belirtti.
Güler, İller Bankası
'ndan Hatay Büyükşehir Belediyesine, ilçelerden katbekat daha fazla ödenek geldiğini ifade ederek, "Baktığınız zaman Hatay'ı yeni baştan inşa edecek bir bütçe var ve bu plan, program yokluğunda çarçur edilen bir bütçe. Hatay'da bir uzlaşıya ihtiyaç var. Birlikte çalışma, beraber hareket etme, toplumun dinamikleri ile fikir alışverişinde bulunup, kentin veya ilçenin gerçek ihtiyaçlarını, önceliklerini belirleyip, Hatay'ın birlikte imara ihtiyacı var. Bugün Hatay'da biz ondan yoksunuz."dedi.
Defne ilçesinde mahalle toplantıları da gerçekleştiren Güler'e, AK Parti Defne İlçe Başkanı Kenan Türkmen, bazı kanaat önderleri ve partililer eşlik etti.
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Kaynak: AA