03.07.2019 18:20
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Hatay'da boğulan 2 kardeş Adıyaman'da defnedildi

Hatay

Hatay'da girdikleri denizde boğulan 2 kardeş memleketleri Adıyaman'da toprağa verildi.

Hatay'da girdikleri denizde boğulan 2 kardeş memleketleri Adıyaman'da toprağa verildi.

Önceki gün, Mithat Kılınç (45) hasta olan eşi Zeliha Kılınç ile birlikte Hatay'da ikamet eden ağabeyi Mehmet Kılınç'ı (67) ziyaret etti. İki kardeş ve aileleri Hatay'ın Dörttaş bölgesine piknik için gitti. Mithat Kılınç ve ağabeyi Mehmet Kılınç burada denize girdi. İki kardeş denizde gözden kaybolunca sahil güvenlik ekiplerine bilgi verildi. Sahil güvenlik ekipleri tarafından sudan çıkartılan iki kardeş kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Her iki kardeşin cenazesi memleketleri Adıyaman'a getirilerek Mezarlık Camii'nde ikindi namaza müteakip kılınan cenaze namazının ardından belediye mezarlığında defnedildi. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
Mehmet Kılınç, Adıyaman, Hatay, 3. Sayfa

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