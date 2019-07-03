03.07.2019 20:09
Haberler» Güncel» Haber

Hatay'da boğulan 2 kardeş, Adıyaman'da toprağa verildi

Hatay'da boğulan 2 kardeş, Adıyaman'da toprağa verildiHATAY'ın Dörtyol ilçesinde, sıcaktan bunalıp girdikleri denizde boğularak hayatını kaybeden Mehmet Kılınç (67) ve kardeşi Mithat Kılınç (45), Adıyaman'da toprağa verildi.

Hatay'da boğulan 2 kardeş, Adıyaman'da toprağa verildi
HATAY'ın Dörtyol ilçesinde, sıcaktan bunalıp girdikleri denizde boğularak hayatını kaybeden Mehmet Kılınç (67) ve kardeşi Mithat Kılınç (45), Adıyaman'da toprağa verildi.
Dörtyol sahilinde dün, sıcak havadan bunalan Mehmet ve kardeşi Mithat Kılınç, denize girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan iki kardeş, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen Sahil güvenlik ekiplerince bulunup, kıyıya çıkarıldı. Bölgeye gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Kılınç kardeşler, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden 7 çocuk babası Mehmet ve 3 çocuk babası Mithat Kılınç'ın cansız bedenleri, yapılan otopsi sonrası memleketi Adıyaman'a getirildi.
Yeni Mezarlık Camii'nde, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazıyla Kılınç kardeşler, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. Hatay'da boğulan 2 kardeş, Adıyaman'da toprağa verildi
Kaynak: DHA
Mehmet Kılınç, Adıyaman, Dörtyol, Hatay, Güncel

Son Dakika Haberleri
21:21   Siirt'te terör operasyonu
21:20   Çubuk'ta 7 bin genç yaz okuluna başladı - ANKARA
21:18   Ali Babacan dönemindeki çalışanlar ifadeye çağrıldı
21:18   Muğla'da minibüs, iki otomobille çarpıştı: 10 yaralı
21:17   13 düzensiz göçmen yakalandı
21:17   SPOR Akhisarspor Teknik Direktörü Altıparmak Tek amaç şampiyonluk
21:13   Gayret Derneğinden Suriye'de çocuk şenliği