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Hatay'da bomba paniği

Hatay'da bomba paniği Bomba imha uzmanının açtığı poşetten dondurulmuş gıda çıktıHATAY - Hatay'da şüpheli poşet alarmı paniğe neden oldu.

16.10.2019 16:59
Hatay'da bomba paniği
Bomba imha uzmanının açtığı poşetten dondurulmuş gıda çıktı
HATAY - Hatay'da şüpheli poşet alarmı paniğe neden oldu.
İskenderun İlçesi, Cumhuriyet Meydanı'nda ATM'lerin olduğu alanda bulunan şüpheli poşet için bomba ihbarı yapıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, meraklı kalabalık polis tarafından uzaklaştırıldı. Meydan yolu trafiğe kapatılırken, bomba imha uzmanının kontrol ettiği poşetin içerisinden dondurulmuş gıda maddeleri çıktı.
Olay sonrası çevredekiler rahat bir nefes alırken, ekipler poşetin kime ait olduğunu öğrenmek için çalışma başlattı.
Hatay'da bomba paniği

Cumhuriyet Meydanı, İskenderun, Hatay, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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