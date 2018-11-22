Hatay'da Boşanmak İsteyen Karısını Pompalı Tüfekle Öldürdü

Hatay
'da boşanmak isteyen karısını pompalı tüfekle öldürdü
HATAY - Hatay'ın Kırıkhan
ilçesinde kendisinden boşanmak isteyen karısını pompalı tüfekle öldürdü.Edilinen Bilgiye göre, Çetin D akşam saatlerinde Karısı Emine D'ninKırıkhan ilçesi Delibekirli Mahallesinde yaşadığı eve gelerek burada kendisiyle boşanmak isteyen eşi ile tartışmaya başladı.Tartışmanın alevlenmesiyle cinnet getiren Çetin D üç çocuk Annesi Emine D'ye evde bulunan pompalı tüfekle Ateş etti.Silah sesini duyan çiftin komşuları hemen polis ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler 3 çocuk annesi genç kadının cansız bedeni ile karşılaştılar.Öldürdüğü karısının başında bekleyen Çetin D olay yerine gelen ekiplere tarafından gözaltına alındı. Kocası tarafından öldürülen genç kadının ceseti ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıpa sevk edildi.3 çocuklarını bulunan Çiftin bir çocuklarının ise kanser tedavisi gördüğü
Kırıkhan,Hatay
22 Kasım 2018 Perşembe 23:43