Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Hatay'da cadde ve sokaklar boş kaldı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Drone çekimleri (Gündüz- Akşam) Şehit Ömer Halisdemir meydanı Cumhuriyet Meydanı Asi Nehri yürüyüş yoluHatay Hatay'da da sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boşaldı.

12.04.2020 21:57 | Son Güncelleme: 12.04.2020 21:59
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Drone çekimleri (Gündüz- Akşam)
Şehit Ömer Halisdemir meydanı
Cumhuriyet Meydanı
Asi Nehri yürüyüş yolu
Hatay
Hatay'da da sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boşaldı.
Kentin en işlek alanları olan Cumhuriyet ve Şehit Ömer Halisdemir meydanları ile Atatürk Caddesi ve Asi Nehri yürüyüş yollarında sessizlik hakim oldu.
Alanlar, gündüz ve akşam saatlerinde drone ile havadan görüntülendi. Hatay’da cadde ve sokaklar boş kaldı

Kaynak: AA

Etiketler: Ömer Halisdemir, Hatay, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Akşener: Bilim Kurulu’nun bile haberi yoktu; Erdoğan’ın canı istedi, yasak ilan edildi Haberler
Akşener: Bilim Kurulu'nun bile haberi yoktu; Erdoğan'ın canı istedi, yasak ilan edildi
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu Haberler
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu
Soylu’ya destek yağıyor! 7 ayrı başlık en çok konuşulanlara girdi Haberler
Soylu'ya destek yağıyor! 7 ayrı başlık en çok konuşulanlara girdi
Sunucu Erem Şentürk’ü önce elektrik çarptı, sonra ayağı kaydı Haberler
Sunucu Erem Şentürk'ü önce elektrik çarptı, sonra ayağı kaydı
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görevinden istifa etti Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görevinden istifa etti
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Haberler ›› Güncel ››Hatay'da cadde ve sokaklar boş kaldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:25: Kastamonu'da karantina süreleri dolan vatandaşlar evlerine gönderildi - Haber 23:21: Koronavirüs tedavisi gören öğretmen yaşamını yitirdi - Haber 23:21: Sokağa çıkma yasağında, mahalleliyi müzikle eğlendirdiler - Haber 23:14: Meydan ve sokaklar mesai başlangıcına hazır hale getirildi - Haber 23:12: Tedavisi tamamlanan yaralı kurt özgürlüğüne kavuştu - Haber 23:03: Süleyman Soylu'nun istifa kararının ardından Twitter'da destek mesajları yağdı - Haber 21:39: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Anlayışla karşılıyorum - Haber