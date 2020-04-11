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Hatay'da caddeler boş kaldı

Hatay'da caddeler boş kaldıHATAY'da, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağıyla birlikte cadde ve sokaklar boş kaldı.

11.04.2020 14:18 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:20
Hatay 'da caddeler boş kaldı
HATAY'da, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağıyla birlikte cadde ve sokaklar boş kaldı. İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında 48 saatliğine sokağa çıkma yasağı ilan ettiği 31 ilden Hatay'da sokaklar boş kaldı. Sokaklarda, yasak kapsamı dışında olanlar dışında kimsenin olmadığı görüldü. Temel ihtiyaçları için evlerinden çıkan vatandaşları da polis ekipleri uyararak, evlerine dönmelerini istedi. Hatay’da caddeler boş kaldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Hatay, Güncel
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