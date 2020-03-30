Hatay'da çakan şimşek geceyi gündüze çevirdi
Hatay'ın reyhanlı ilçesinde gece saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağış sırasında peş peşe çakan şimşekler, geceyi gündüze çevirdi.
30.03.2020 01:37 | Son Güncelleme: 30.03.2020 01:37
Hatay 'ın reyhanlı ilçesinde gece saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağış sırasında peş peşe çakan şimşekler, geceyi gündüze çevirdi.
Hatay'da birçok yere yıldırım düşerken, gök gürültüsü uzun süre devam etti. - HATAY
Hatay'da birçok yere yıldırım düşerken, gök gürültüsü uzun süre devam etti. - HATAY
Kaynak: İHA