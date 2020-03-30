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Hatay'da çakan şimşek geceyi gündüze çevirdi

Hatay'ın reyhanlı ilçesinde gece saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağış sırasında peş peşe çakan şimşekler, geceyi gündüze çevirdi.

30.03.2020 01:37 | Son Güncelleme: 30.03.2020 01:37
Hatay'da çakan şimşek geceyi gündüze çevirdi
Hatay 'ın reyhanlı ilçesinde gece saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağış sırasında peş peşe çakan şimşekler, geceyi gündüze çevirdi.

Hatay'da birçok yere yıldırım düşerken, gök gürültüsü uzun süre devam etti. - HATAY

Kaynak: İHA

Etiketler: Hatay, Güncel

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