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Hatay'da camilerde Cuma namazı kılınmadı

Hatay'da camilerde Cuma namazı kılınmadıHatay'ın Merkez Antakya İlçesine bağlı Habib-i Neccar Camii ve Hacı Fahri Öksüz Camii'leri koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında Cuma namazı kılınmadı.

20.03.2020 16:30 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:32
Hatay 'da camilerde Cuma namazı kılınmadı
Hatay'ın Merkez Antakya İlçesine bağlı Habib-i Neccar Camii ve Hacı Fahri Öksüz Camii'leri koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında Cuma namazı kılınmadı. Camilerde, "Allah milletimizi ve bütün insanları bu virüs salgınından korusun" anonsu yapıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın coronavirüs salgınına karşı Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verileceğini açıklamasının ardından Habib-i Neccar Camii ve Hacı Fahri Öksüz Camii'leri boş kaldı. Cuma namazlarında cemaatin yoğun katılım gösterdiği camilerin kapılarına bilgilendirme yazısı asılırken, ezanın ardından, "Allah milletimizi ve bütün insanları bu virüs salgınından korusun, Cuma'mız mübarek olsun" anonsları yapıldı.
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Hatay’da camilerde Cuma namazı kılınmadı

Kaynak: DHA

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Hatay'da camilerde Cuma namazı kılınmadı
Etiketler : Antakya, Hatay, Güncel

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