Hatay'da canı sıkılan bir kişi süs havuzlarına şampuan döktü

Hatay ilginç bir görüntüye sahne oldu. Payas ilçesinde Canı sıkılan bir vatandaş süs havuzlarına şampuan döktü. Ortaya komik görüntüler çıkarken, yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu.

Canı sıkılan bir vatandaşın sus havuzlarına şampuan dökmesiyle ortaya çıkan görüntüler sosyal medya kullanıcılarını güldürdü. Video yoğun beğeni ve etkileşim aldı.

400 BİNİN ÜZERİNE GÖRÜNTÜLEME ALDI

Bir Parça Tuhaflık adlı hesaptan paylaşılan görüntüler 492 bin görüntüleme alırken, 30 binin üzerinde beğeni aldı. Süs havuzlarına şampuanı kimin döktüğü ise henüz bilinmiyor.

Sosyal medya kullanıcıları ise görüntüleri izlerken ne kadar eğlendiklerini yorumlarla belli etti.

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