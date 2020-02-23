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Hatay'da "canlı bomba" eyleminde kullanılabilecek kimlik taşıyan şüpheli tutuklandı

Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan ve "canlı bomba eyleminde kullanılabilecek nüfus cüzdanı taşıdığı" bilgisiyle aranan şüpheli tutuklandı.

23.02.2020 14:18 | Son Güncelleme: 23.02.2020 14:18Hatay'da

'den 'ye giriş yapan ve "canlı bomba eyleminde kullanılabilecek nüfus cüzdanı taşıdığı" bilgisiyle aranan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Cilvegözü Kara Hudut Kapısı üzerinden Türkiye'ye giriş yapan Türk vatandaşı E.E, Z.S.E. ile Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca kayıp şahıs olarak aranan ve "canlı bomba eyleminde kullanılabilecek nüfus cüzdanı taşıdığı" bilgisi bulunan S.Ç. gözaltına alındı.

Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan adliyeye sevk edilen S.Ç. tutuklanarak Yayladağı Cezaevine gönderildi.

Şüphelilerden E.E. ile Z.S.E yurt dışı yasağı konularak adli kontrolle serbest bırakıldı.


Türkiye, Suriye, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

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